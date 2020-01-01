جوارديولا وأنشيلوتي .. هل يثأر بيب ممن أحرق أشجار بافاريا؟

مواجهة صعبة لبيب جوارديولا مدير مانشستر سيتي الفني أمام نظيره كارلو أنشيلوتي صاحب السجل القياسي أمامه.

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره إيفرتون مساء اليوم على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

مباراة اليوم يعد ثأريًا بالنسبة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والذي يملك أسوأ سجلاته أمام كارلو أنشيلوتي.

الرجل الإيطالي هو المدرب الوحيد الذي واجه جوارديولا في أكثر من مباراة واحدة وفشل جوارديولا في الحصول على أي نتيجة إيجابية منه.

المدير الفني الإسباني كان مدربًا في صفوف بايرن ميونخ في أقوى حالاته عندما وجد نفسه يصطدم بفريق ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

صحيح أن جوارديولا قاد مباراة عظيمة على ملعب سانتياجو برنابيو كان فيها صاحب الكلمة العليا طوال اللقاء لكن هدف واحد فقط كان كفيلًا بمنح ريال مدريد الأفضلية قبل لقاء الإياب.

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ذلك لا ينتقص من المباراة التكتيكية التي لعبها أنشيلوتي على ملعبه ووسط جماهيره ونجح من خلالها في الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام بايرن ميونخ وبيب جوارديولا.

وفي الإياب بعدها بإسبوع توعد بايرن ميونخ بالعودة داخل جحيم الأليانز أرينا لكن الجحيم انصب على بيب جوارديولا بعدما وجد نفسه خاسرًا برباعية أمام جماهيره وفي قلب ملعبه.

أنشيلوتي حتى لم يفرط في هدف واحد ولم تهتز شباكه أمام جوارديولا في مواجهتي الأسبوع الأخير من أبريل بالعام 2014 وهو إن دل فيدل على مدى صعوبة الأمر بالنسبة للمدرب المحب للكرة الهجومية وكثرة الأهداف.

لقاء اليوم سيكون فرصة بكل تأكيد لبيب جوارديولا للحصول على ثأره الذي تأخر لحوالي ست أعوام إلا عدة أشهر من كارلو أنشيلوتي الرجل الذي كسر شوكة الإسباني وسط ملعبه وأمام جماهيره.

لكن تلك الفرصة ليست سانحة كما يتخيل البعض فأنشيلوتي تولى تدريب إيفرتون قبل أيام قليلة ويقود الفريق لنتائج رائعة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

كذلك مانشستر سيتي لا يمر بأفضل أحواله في البطولة هذا الموسم ويفقد الكثير من النقاط أمام الفرق المنظمة، ونقطة التنظيم تلك تحديدًا هي واحدة من أهم نقاط القوة لدى أنشيلوتي، فهل يحظى جوارديولا بثأره أم ينتظر لمواجهة أخرى؟