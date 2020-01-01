جوارديولا: هنري سيفخر بأن أجويرو "الأسطورة" حطم رقمه

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي سعيد بالفوز الكاسح على أستون فيلا.

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على نظيره أستون فيلا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأشاد خلالها بالنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي اجتاز تيري هنري اليوم كأكثر أجنبي تسجيلًا في البريميرليج عبر التاريخ.

وقال جوارديولا: "لقد لعبنا مباراة جيدة وسيطرنا عليها وكانت التحولات رائعة كذلك التمريرات وخرجنا في النهاية بنتيجة عظيمة".

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وأضاف عن أجويرو: "هو أسطورة وهنري كان واحد من اللاعبين المذهلين في الدوري الإنجليزي وسيكون فخورًا بكل تأكيد أن أجويرو هو من كسر رقمه الخاص بالهداف الأجنبي للبطولة".

وأكمل: "لقد فقدنا العديد من النقاط في البداية هذا الموسم، ربما لم نكن في أفضل حالاتنا والتركيز لم يكن في أعلى درجاته لكننا كنا نصنع الفرص أيضًا".

وأنهى تصريحاته: "اليوم لعبنا بالطريقة التي تناسبنا واستمتعنا بشكل واضح والجميع قدم مستويات طيبة كما سجلنا العديد من الأهداف".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل هدف وحيد فقط لأستون فيلا.