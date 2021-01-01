جوارديولا: هالاند؟ أركز على الفريق كاملًا، وهدفي راحة لاعبي مانشستر سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي يعلق على مستوى هالاند ومواجهة فريقه ضد بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فريقه يضع كل تركيزه على المباراة المقبلة ضد بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أن عودة الجماهير في البطولات الإنجليزية هي خطوة أولية جيدة.

وقال جوارديولا: "اللعب أمام دورتموند سيكون أسهل دون جماهير؟ لا أعلم، لقد مر الكثير من الوقت منذ أن لعبنا بوجودهم، لقد اعتدنا على ذلك".

وأضاف عن عودة الجماهير في نهائي كأس الرابطة: "هي خطوة أولى جيدة، بالرغم من أن العدد قليل للغاية، لكن لنأمل أن تتغير الأمور في المستقبل وتعود للطبيعي".

وعند سؤاله عن إرلينج هالاند: "أحلل بوروسيا دورتموند كفريق كامل وليس كلاعب، نحن ندرك قدرته الفنية، لكننا سنحاول أن نفعل ما نفعله كل مرة، وأن نفوز بالمباراة، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

وعن الخروج في السابق من دور الـ 8: "أنا سعيد بوجودي هنا، وفي الموسم المقبل سنتواجد بدوري الأبطال أيضًا، لكن كل تركيزنا على تلك المباراة، ولا توجد ضمانات".

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وأكمل: "الجميع يقول أننا أصبحنا نتعامل مع التعثرات بشكل أفضل، لكنهم سيقولوا العكس لو خسرنا، لكن هناك الكثير من المتغيرات والظروف، وفي النهاية نحن بشر".

وأنهى كلماته: "حققنا 27 انتصارًا وعندما خسرنا مباراة واحدة سألتوني لماذا استخدمت المداورة، أتمنى أن اتخذ القرارات الصحيحة طول الوقت، لأجل فريقي يشعر بالراحة في أرض الملعب".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب في إنجلترا كان قد انتهى بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، ويحتاج بوروسيا دورتموند للفوز بهدف نظيف للصعود.