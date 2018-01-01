النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

جوارديولا: ناجلسمان سينافس بايرن ميونخ وسيتي حقق إنجازاً

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
هوفنهايم قدم عرضاً قوياً أمام مانشستر سيتي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المديح لنظيره في هوفنهايم يوليان ناجلسمان وقال إن الأخير سيقود لايبزج للمنافسة على البوندسليجا.

وفاز سيتي بصعوبة مساء الأربعاء على هوفنهايم بنتيجة هدفين مقابل هدف في ختام لقاءات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان ناجلسمان قد أعلن أن الموسم الجاري الأخير له مع هوفنهايم وسيتولى تدريب لايبزج بداية من الموسم المقبل.

اختيارات المحررين

على إيسكو الحذر من الانضمام لهذا النادي!

بعد تحدي رونالدو - ما الفريق الإيطالي الأنسب لميسي؟

وقال جوارديولا مع "دازون" بعد المباراة: "ناجلسمان شخص ومدرب رائع، عندما يتولى تدريب لايبزج سينافس على الدوري".

وأضاف: "سيكون خصماً لبايرن ميونخ الذي لا يمكن إغفاله، أتمنى لناجلمسان النجاح في مشواره".

وعن العبور للدور الثاني: "الفرق في أوروبا تملك لاعبين على أعلى مستوى، هناك فرق كبرى غادرت المسابقة مثل إنتر رغم كونه فريقاً رائعاً، تواجدنا في الدور التالي نجاح كبير".

وتحول بحديثه إلى أحداث اللقاء: "لعبنا أفضل من مباراة ألمانيا أمامهم، أما في هذه المباراة تفوقوا علينا فقط في أول عشر دقائق".

وختم: "تحسنا بعد ذلك وسيطرنا وصنعنا الفرص رغم الغيابات والإصابات واللاعبين الصغار الكُثر في أرضية الملعب".

وعبر مانشتسر سيتي كمتصدر للمجموعة برفقة ليون الذي تعادل مع شاختار دونتسك وخطف البطاقة الثانية.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق