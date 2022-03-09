جوارديولا: ميسي كل شيء في مسيرتي التدريبية.. هو مايكل جوردان وأنا فيل جاكسون

يبدو أن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ينسب الفضل لشهرته وتحوله لمدرب أسطوري إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء ذلك خلال مقابلة مطولة للمدرب الإسباني على سبوتيفاي لبرنامج "La Primera Jugada" تحدث خلالها عن العديد من الأشياء لعل أبرزها عن نجم باريس سان جيرمان الحالي.

وقال جوارديولا: "ميسي هو كل شيء في مسيرتي التدريبية لقد جعلني أكثر تنافسيًا وسط نجوم في مثل سني ومحاربون قدامى، الكيمياء بيننا كانت جيدة جدًا وهذا يحدث مرة واحدة في العمر".

وأضاف: "كنت سأفوز بالبطولات مع تشافي، إنيستا، بويول لكن دونه كنا لن نفز بالكثير، أقارن ميسي بمايكل جوردان عندما شعر فيل جاكسون أنه حصل على الأفضل لفريقه".

وتابع: "أتمنى أن يحصل على كأس العالم وأن يتدرب كثيرًا في الأشهر المقبلة.. لم أتحدث معه منذ كوبا أمريكا".

ثم تطرق مدرب الستيزنز للحديث عن إنجاز لقب كوبا أمريكا: "الفوز بهذا اللقب سيساعدهم في مونديال قطر، لدى شعور أنه فريق لم يخسر منذ فترة طويلة، وجود ميسي يساعدهم كثيرًا مع دي ماريا وخوليان ألفاريز، أرشحهم للفوز بكأس العالم".

واختتم مدرب برشلونة السابق عن البرغوث الأرجنتيني وما يمر به في هذه الفترة الباهته مع باريس سان جيرمان: "هذا منطقي، تتقدم في السن والطاقة التي كانت لديك قبل 10 سنوات ليست هي نفسها الآن، لقد أراد مواجهة العالم عندما تقابلنا لأول مرة، الآن هو في سن الخامسة والثلاثين، ويعرف بالفعل ما يجب عليه فعله".

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