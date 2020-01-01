جوارديولا: ميسي؟ عليكم أن تسألوه، ولهذا لم أهتم بضم ألكانتارا

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يتحدث عن أول مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي وصفقة ميسي الغير مكتملة وانتقال تياجو ألكانتارا لليفربول

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على حماسه لبداية الموسم في الدوري الإنجليزي بالنسبة لفريقه بمواجهة وولفرهامبتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور منها صفقة ميسي الغير مكتملة وانتقال تياجو ألكانتارا لليفربول.

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ورد إذا ما كان فريق مهتمًا بضم ليونيل ميسي حال رحل عن برشلونة: "لا أعرف، مثل هذا السؤال يجب أن تسألوه لميسي نفسه، لا يمكنني الحديث عن نوايا غيري".

وأردف: "لا يجب أن أوضح أي شيء، ميسي تحدث بشكل مستفيد عن مشاعره وليس لدي ما أضيفه، هو يلعب لبرشلونة الآن وأنا أحب النادي".

وأضاف عن موقف عناصر فريقه: "محرز عاد للتدريبات منذ ثلاثة أو أربعة أيام، واليوم عاد لنا لابورت، أعتقد أن رياض سيكون متاحًا أما إيميريك فلا، كذلك أجويرو لم يتدرب معنا بعد".

وأكمل عن صفقة تياجو ألكانتارا لليفربول: "لم نهتم بضمه لأننا لدينا الكثير من النجوم في نفس المركز، وفودين يستطيع اللعب في ذلك المركز وفي الهجوم وعلى الأطراف أيضًا، لكنني سعيد أن تياجو قادم لإنجلترا، سنستمتع به للغاية هنا".

وتطرق للحديث عن الموسم الأخير في عقده: "لدي العديد من الأهداف هنا، أهمها العمل كل يوم بشكل أفضل من اليوم الذي سبقه وأن نفوز بالمباريات ونجعل الكل هنا يشعر بالفخر بهذا الفريق".

وأنهى تصريحاته عن لقاء وولفرهامتون: "هم أقوياء طوال الوقت، حتى عندما كانوا في الدرجة الأدنى، وستكون مواجهتهم صعبة دائمًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يفتتح مواجهاته بالدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل أمام نظيره وولفرهامبتون الذي فاز في لقائه الافتتاحي على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين.