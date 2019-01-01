جوارديولا: مواجهة أتالانتا مثل الذهاب لطبيب الأسنان

تعادل صعب لمانشستر سيتي أمام الإيطاليين

كشف بابو جوميز، نجم أتالانتا، عما قاله له مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بعد التعادل بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم سيتي بهدف لرحيم ستيرلينج، ولكن نجح ماريو باشاليتش بالتعادل لأصحاب الأرض في اللقاء الذي أقيم بميلانو الأربعاء.

وقال جوميز مع "سكاي": "جوارديولا قال لي إن مواجهة أتالانتا مثل الذهاب لطبيب الأسنان، صعبة دائماً".

وأضاف: "حزين لأن ووكو وقف في المرمى ولم نستغل الأمر ونصل للمرمى للتسديد عليه، هذا ما لا يعجبني".

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أتالانتا تحصل على أولى نقاطه الأوروبية بهذا التعادل بعد سابق خسارته من دينامو زغرب وشاختار دونتسك.