جوارديولا: منافسة ليفربول مستحيلة ونلعب فقط من أجل التأهل الأوروبي

بيب جوارديولا يرفع راية الاستسلام بخصوص التتويج بالبريميرليج

طالب بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي جماهير الفريق بالمزيد من الدعم خصوصًا في اللحظات الصعبة التي تواجه بطل البريميرليج في آخر نسختين.

وكان مانشستر سيتي قد حقق نتائج سلبية في الفترة الأخيرة مما وسع الفارق بينه وبين متصدر البريميرليج حاليًا ليفربول إلى 14 نقطة قبل انقضاء نصف الموسم.

وحول ذلك، وبناء على الأداء المهتز للفريق في الآونة الأخيرة، يرى بيب جوارديولا أن مشجعي السيتي يكونوا مميزين بشكل لا يصدق عندما يقدم الفريق عروضًا جيدة.

ولكن في حال كان الفريق سيئًا وهو أكثر الأوقات التي يكون فيها اللاعبون احتياجًا للدعم الجماهيري، يتراجع أداؤهم بصورة لا تعطي التأثير المطلوب.

وحول ذلك، قال بيب جوارديولا إن الفريق بحاجة إلى الجماهير دائمًا، حيث أنه لا يمكن اللعب لمدة 90 دقيقة والحصول على دعم الجماهير في 10 دقائق أولى فقط.

وأضاف: "في مباراة ليستر سيتي مثلًا بدأت الجماهير بالتشجيع والحماس عقب هدف التعادل الذي سجلناه، جتى سجل فاردي هدف ليستر الأول وبعدها لم يكن هناك حماسًا كما يجب"

وتابع: "نحاول الفوز بكل مبارياتنا حتى نكون قادرين على التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، بعد 16 انتصارًا من أصل 17 مباراة لليفربول لا أعتقد أنه بمقدورنا أن ننافسهم"

وأردف: "عندما يخسر ليفربول مباراة واحدة في آخر 53 أو 54 مباراة ليس من المنطقي أن يخسروا في 5 مباريات في 11 مباراة مقبلة، لست متفائلًا بذلك"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسمين الماضيين برصيد 100 نقطة و98 نقطة على التوالي.