جوارديولا: مسيرتي في برشلونة انتهت، ولن نستطيع اللعب هكذا كل مباراة

بيب جوارديولا سعيد بأداء فريقه مانشستر سيتي ويؤكد على أنه لن يعود لبرشلونة كمدرب في المستقبل القريب.

أكد بيب جوارديولا أنه لن يعود لنادي برشلونة قريبًا كمدرب، بعدما انتهت مسيرته التدريبية معهم في 2012.

جاء هذا في تصريحات صحفية أراد بها أن يغلق ذلك الملف عقب فوز فريقه مانشستر سيتي بهدف نظيف على شيفيلد يونايتد.

وقال جوارديولا: "مسيرتي كمدرب في برشلونة انتهت، وهناك شخص عظيم في قيادة الفريق حاليًا مثل رونالد كومان، سأعود فقط لهناك من أجل مشاهدة إحدى المباريات".

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وأضاف: "أنا سعيد في مانشستر سيتي ولدي الرغبة في التحسن والبقاء، والآن سيكون هناك انتخابات في برشلونة، والأهم أن يختاروا الأفضل لقيادة النادي لأعلى المستويات".

وأردف عن لقاء اليوم: "لعبنا بشكل جيد لكننا عانينا من أجل التسجيل، حصلنا على 16 فرصة والخصم لعب بشكل مذهل على الأطراف، وتمتعوا بالكثير من الصبر".

وأكمل: "هذه هي المباراة الثالثة لنا في سبعة أيام، وكلها كانت مواجهات خارج الملعب هناك الكثير من المتطلبات التي علينا أن نلبيها".

وأنهى تصريحاته بالإشادة بنجوم فريقه وقال: "سعيد بما قدمه ووكر ليس فقط في الهدف، وطريقة لعب لابورت ودياز سويًا جيدة للغاية، لقد عانينا الموسم الماضي في ذلك المركز كثيرًا لكننا لن نستطيع اللعب بهما في كل مباراة".

جدير بالذكر أن فوز فريق مانشستر سيتي صعد به للمركز الثامن بعدما خاض ست مواجهات حيث حصد 11 نفطة حتى الآن.