جوارديولا: محرز لا يحصل على الدقائق التي يستحقها!

مدرب مانشستر سيتي يمتدح لاعبه رياض محرز رغم عدم مشاركته أساسيًا بالشكل المتوقع

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بأن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز يستحق اللعب لدقائق أكثر في مشاركاته مع الفريق.

محرز الذي كلف خزائن السيتزن أكثر من 67 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد قدومه من ليستر سيتي، أصبح لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق في المباريات الماضية.

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وعن وضع اللاعب البالغ من العُمر 27 عامًا قال جوارديولا: "هذا خطأي أنا، هو يتدرب بشكل رائع ولاعب موهوب، ولكني الآن أمتلك خمسة لاعبين في مركز الهجوم، نحن سعداء به ولسوء الحظ لم أمنحه الدقائق التي يستحقها، وهذا يحزنني وأنا أعتذر عن ذلك، هذا كل ما يمكنني أن أقوله".

يذكر أن محرز كان قد سبق له التتويج بالبريميرليج عام 2016 مع فريق ليستر سيتي.