جوارديولا: محرز استثنائي بركلات الجزاء ولن أقف في طريق برناردو!

الشكوك مستمرة حول صانع الألعاب البرتغالي

رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، استبعاد فكرة رحيل برناردو سيلفا عن الفريق والانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل لاعب الوسط البرتغالي، حيث ارتبط بالانضمام لبرشلونة ضمن ثورة المدرب تشافي هيرنانديز والرئيس جوان لابورتا بالنادي الكتالوني.

ومن جانبه علق جوارديولا على موقفه من بيع سيلفا، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وست هام بالجولة الأولى من النسخة الجديدة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال جوارديولا عن سيلفا؟

المدرب الإسباني قال في تصريحات صحفية:"لم أقل إنه سيغادر، الجواب هو نفسه من الموسم الماضي، تسألوني كل أسبوع، أؤكد دائمًا أنني أريد بقاء أفضل اللاعبين وأرغب في بقاء برناردو بنسبة 100%".

وأضاف:"ولكن في نفس الوقت إذا كان اللاعب يريد المغادرة ولديه عرض وتوصلت الأندية لاتفاق فمن غير المنطقي الوقوف في طريقه، ولكنه لاعب مهم ومميز لنا ولا أعرف ما سيحدث معه".

وتابع:"أتحدث كثيرًا مع برناردو وباقي اللاعبين، أشعر براحة أكبر كمدرب مع هذا الفريق وأعرفهم مشاعرهم في اللحظات الجيدة والسيئة، ولكني لن أتحدث معه بخصوص هذا الموقف لعدم وجود أي شكوك، فهو سعيد هنا ومرتبط بخطيبته ولديه كلب جميل".

هل يسدد محرز ركلات الجزاء؟

تطرق جوارديولا إلى ملف آخر وهو قائد الفريق الذي لم يتم حسمه حتى الآن، وكذلك ملف اللاعب الذي سيسدد ركلات الجزاء للموسم الجديد.

وقال الإسباني:"جودتنا في الركلات تحسنت بعدما أخفقنا كثيرًا في المواسم الماضية، رياض محرز كان استثنائيًا الموسم الماضي رغم إهداره آخر ركلة لنا لكنه كان جيدًا بشكل عام، وسنتخذ القرار النهائي قريبًا".

هل يكفي عدد 20 لاعبًا بفريقه:"نعم لدينا أكاديمية، لو حدثت الكثير من الإصابات فستكون مشكلة ولكن نتمنى ألا يحدث ذلك، لا أحب أن يكون لدي الكثير من اللاعبين وأظهرنا في السنوات الماضية قدرتنا على الفوز بفريق أصغر، كما أن هناك فترة انتقالات شتوية قد يحدث بها أي شيء".