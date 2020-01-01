جوارديولا: متفائل بمواجهة ريال مدريد، وسنغادر البطولة في تلك الحالة

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يعلق على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

أكد بيب جوارديولا على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره ريال مدريد ، ضمن لقاءات إياب دور الـ 16.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب وأكد خلالها أن الفريق عليه خوض تلك المواجهة بشكل أفضل مما خاض به مباراة آرسنال الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "أنا متحمس للغاية للفترة المتبقية من الموسم، بالتحديد لمواجهة ريال مدريد والتحضير للموسم المقبل".

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وأضاف: "نحن متحمسون للغاية ولدينا تفاؤل واضح بمباراة ريال مدريد، ونعلم أننا لو لعبنا بمستويات أفضل من تلك التي لعبنا بها ضد آرسنال سيكون لدينا فرصة حقيقة، لكننا سنغادر البطولة لو لم نفعل ذلك".

وأردف: "علينا أن نتحضر بشكل جيد للمباراة، لقد بعدنا عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، وسيكون علينا التدرب كثيرًا".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن سوق الانتقالات: "أعتقد أننا سنبقي على حوالي 85% من الفريق الحالي، أقل من ذلك سيؤثر بشكل واضح على حالة الانسجام بين الجميع".

جدير بالذكر أن ريال مدريد تعرض للخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.