جوارديولا: مانشستر يونايتد هو الفريق الأفضل في إنجلترا بالسرعات

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر يونايتد يشيد بمانشستر يونايتد وبما يملكه الفريق من السرعات قبل مواجهة كأس الرابطة.

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بما يملكه فريق مانشستر يونايتد من سرعات في خطي الوسط والهجوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن مواجهة مانشستر يونايتد في كأس الرابطة ستكون صعبة، وأن فريقه عليه اللعب بطريقته المعتادة ومحاولة الوصول للمرمى بكل ما لديه من قوة.

وقال جوارديولا: "علينا أن نلعب المباراة بطريقتنا وأن نذهب لهناك ونحاول أن نسجل وأن نحصل على نتيجة جيدة من تلك المواجهة".

وأضاف: "لدي الشعور أن مانشستر يونايتد سيحاول اللعب على الهجمة المرتدة وسيحاول مرة واثنين وثلاثة لذلك سيكون علينا أن نقلل من الأخطاء في عملية بناء الهجمة".

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وأكمل: "مانشستر يونايتد الحالي فريق تم بناءه من أجل القيام بالهجمات المرتدة والركض، عندما يحصلوا على الفرصة للقيام بذلك فهم واحد من أفضل الفريق ليس فقط في إنجلترا، بسبب سرعات مارسيال وراشفورد وجيمس وجرينوود ولينجارد".

وأنهى تصريحاته: "رأيت كيف غيروا تشكيلتهم أمام ولفرهامبتون، وعرفت أن مواجهتهم أمامنا صعبة لكننا سنخوض مباراة ذهاب وإياب لذا نفكر في الحصول على نتيجة جيدة من اللقاء الأول".

جدير بالذكر أن مواجهة الغد تقام على ملعب أولد ترافورد على أن تقام مواجهة الإياب يوم الـ29 من يناير الجاري على ملعب الاتحاد.