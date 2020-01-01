جوارديولا: مانشستر سيتي يستحق كأس كاراباو وهكذا هزمنا ريال مدريد

الفيلسوف يشيد بعقلية لاعبي مانشستر سيتي قبل صدام أستون فيلا في نهائي كأس كاراباو

أصر المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، على أن فريقه يستحق الاحتفاظ بكأس كاراباو للعام الثالث على التوالي.

وسيكون الفيلسوف الكاتالوني وفريقه السماوي على موعد مع أستون فيلا مساء اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي" لتحديد هوية بطل المسابقة الثالثة في بلاد مهد كرة القدم.

وقبل المباراة قال للصحف الإنجليزية "كأس كاراباو ليست كالدوري الإنجليزي، وأنا شخصيًا أفضل الفوز بالدوري الإنجليزي، لكن في الوقت نفسه هي بطولة جيدة".

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وأضاف "أتذكر المباراة الأولى عندما كنا في بريستون، واعتمدنا على إريك جارسيا وتايلور وفزنا بالمباراة. هذا ما يعجبني في فريقي".

وتابع "هذا يحدث طوال الوقت، إذ أنه لا يوجد خصم واحد يمكن القول أنه واجه فريق سواء مانشستر سيتي أو بايرن ميونخ أو برشلونة، ولم نحاول الفوز عليه".

وأوضح "الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة لمحاولة الفوز طوال الوقت، فأحيانًا نضطر للدفاع أو الاعتماد على الكرات الطولية، وهذا لأننا نواجه خصومًا صعبة وليس لأننا نريد ذلك".

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من جهة أخرى، عاد للتحدث عن النصر المظفر على ريال مدريد في عقر داره بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، قائلاً "الفارق بين تفاصيل الفوز والخسارة كانت ضئيلة".

وختم حديثه في هذا السياق "كان هذا الحال مع توتنهام الموسم الماضي وليفربول الموسم قبل الماضي. وعندما كنا في مدريد، أتيحت فرصة لسيرخيو راموس لتسجيل الثاني، وإذا سجل سيكون زيدان الشخص العبقري وأنا كارثة. دعك من التكتيكات، فالمدرب العبقري هو الذي يفوز والذي يخسر هو الكارثة".

من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في عودة البلجيكي كيفن دي بروينه للتألق من جديد، فأجاب "ليس من الضروري أن أتحدث كثيرًا عما يقوم به. أقول لك ألق نظرة على الطريقة التي يلعب بها".

وأضاف "أتحدث عن أدائه والاستمرارية وتأثيره الكبير في الثلث الأخير من الملعب، يجمع بين الرغبة والهدوء والإيجابية. سألته. كيفن كيف كان شعورك قبل تنفيذ ركلة الجزاء (أمام ريال مدريد) قال سوف أسجلها. لا يشعر بالكثير من الضغط، ويجب لعب المباريات الكبيرة، وهذا لأنه لاعب استثنائي".

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وأنهى حديثه "أقول له لا تنسى وأفعل الأشياء البسيطة بشكل صحيح، فهو قادر على رؤية أشياء مميزة ولديه مساحات لا يستطيع لاعب آخر رؤيتها، كما أنه ليس في الثلاثينات من عمره، حيث ما مازال أمامه سنوات طويلة في الملاعب، هذا النوع من اللاعبين يأتي التحدي من داخلهم، إذا كان عليك دفعهم، فليسوا من نوعية الكبار، وأنا شخصيًا لا أحب اللاعبين الذين يشتكون، دائمًا ما يريد لنفسه الأفضل يكون الأمر متروك له".

وتقلصت فرص مانشستر سيتي في الفوز بلقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي، في ظل تأخره عن المتصدر ليفربول بـ22 نقطة ومباراة أقل من كتيبة الألماني يورجن كلوب، بعد تأجيل موقعة آرسنال بسبب نهائي كأس كاراباو.