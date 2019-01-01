جوارديولا يشيد بمحرز ويدافع عن خسارة نورويتش

سيتي عوض السقوط المحلي بانتصار على شاختار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بنجم فريقه الجزائري رياض محرز، واعتبره خير معوض للمصاب ليروي ساني، وذلك في إطار حديثه قبل مباراة واتفورد بالبريميرليج.

وتعرض مانشستر سيتي لخسارة خارج الحسبان الأسبوع الماضي أمام نورويتش بالبريميرليج، ولكن تعافى سريعاً وفاز على شاختار بثلاثية بدوري الأبطال.

سيلفا يقترب من الولايات المتحدة

وقال بيب في مؤتمر مباراة واتفورد: "تعجبني عقلية محرز وكيفية تعامله مع المرتدات، كنت أتمنى وجود ليروي معنا، ولكن محرز حاضر، لا يخشى من تكرار المحاولة واللعب تحت الضغط".

وأضاف: "يحتاج فقط لأن يكون أكثر هدوءاً عندما لا يلعب، ولكنه يملك مواصفات لاعب يستحق اللعب مع فريق كبير".

وعن وضعية ثنائي الهجوم جابريل جيسوس وسيرخيو أجويرو: "من الصعب العثور على لاعب بخصائص جيسوس في أوروبا، لعب مؤخراً وسيلعب غالباً اللقاء القادم، هو رائع بالتدريبات".

وأضاف: "هو يتنافس مع أسطورة في صورة أجويرو، ولذا عليه دائماً أن يكون في أفضل مستوى وصبور، ولكنه يملك مستقبل باهر أمامه".

وحول تعديل قانون لعب ضربة المرمى: "تعطينا وقت أكبر وتقلل المسافة في التمرير، وهذا يسهل مهمة بناء اللعب من الخلف بالنسبة لنا".

سقوط مانشستر سيتي وتذبذب ليفربول.. هل يفسح تشيلسي الفرصة للمنافسة ثلاثية؟

وأشاد بيب بواتفورد: "ليس لي دخل بالتغيير في الجهاز الفني، هذا أمر يخص واتفودر وإدارته، شاهدت ما قدموه مع أرسنال وكانوا فريقاً جيداً في الشوط الثاني، لا يوجد مقارنة مع مباراة نهائي الكأس".

وعاد بيب للحديث عن الخسارة من نورويتش سيتي: "أمام نيوكاسل لم أكن راضياً، ولكن أمام نورويتش لعبنا جيداً وسددوا ثلاثة مرات فقط، بينما نحن سددنا 50 مرة، لم أخسر كثيراً في مشواري ولكن أتقبل الأمر".

وواصل: "لا نملك حلول عدة في الدفاع حالياً، هناك الشباب الذين أثق بهم كثيراً، ستونز سيغيب شهراً وربما أكثر، المشكلة تكمن في الإعلام الذي يقول إن هذا الفريق لا يمكن أن يخسر، أن أقول العكس".

وفرط مانشستر سيتي حتى الآن في خمس نقاط هذا الموسم بعد تعادله مع توتنهام في الجولة الثانية، والخسارة من نورويتش بالخامسة.