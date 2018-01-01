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كأس رابطة الدوري الإنجليزي

جوارديولا يشيد بموهبة مانشستر سيتي

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Manchester City
تعرف على تصريحات جوارديولا بشأن إيريك جارسيا بعد الفوز على ليستر سيتي في كأس كاراباو

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بلاعبه إيريك جارسيا بعد مشاركته أمام ليستر سيتي في ربع نهائي كأس رابطة أندية الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي تجاوز ليستر بصعوبة بعد التعادل بهدف لكل فريق والفوز بركلات الجزاء على ملعب كينج باور.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جارسيا كان رائعًا، لقد قدّم مستوى جيد أمتعني على المستوى الشخصي".

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وتابع: "جارسيا لعب في الفترة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية وكان مذهلًا وقائد لخط الدفاع بصورة رائعة وظهر أمام ليفربول وبايرن ميونخ بشكل جيد".

المدرب الكتالوني أكد أنّ اللاعب لديه حس جيد بالمكان ويستخدم ذكائه في التعامل مع المنافس ولديه رؤية جيدة ويلعب دورًا كبيرًا في بناء اللعب إلا أنّه أوضح أن جارسيا يعاني في الكرات الهوائية ولا يمتلك سرعة كبيرة.

واختتم: "خوض مباراة تحضيرية يختلف عن لقاء في الدور الإقصائي ولذلك أنا فخور للغاية بما قدمه المدافع في المباراة وأسلوب اللعب".

وشهد اللقاء عودة كيفين دي بروين للمشاركة أساسيًا بعد التعافي من الإصابة وسجل هدف التقدم.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

 

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