جوارديولا: مانشستر سيتي لا يمتلك الأموال للشراء في يناير

أنباء غير سعيدة لجماهير النادي الإنجليزي في ظل الغيابات المؤثرة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بصعوبة التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سيتي يعاني حالياً من أزمة دفاعية، بسبب عدم التعاقد مع لاعب بديل لفينسنت كومباني الذي رحل الصيف الماضي.

حامل لقب البريميرليج دفع الثمن بعد إصابة الثنائي أيميريك لابورت وجون ستونز لفترة طويلة، وكذلك بغياب الجناح ليروى ساني حتى يناير 2020.

بيب قال عن إمكانية تعويض هذه الغيابات بالشراء:"الأمر لا يخصني ولكن في يناير لا توجد لدينا الأموال للإنفاق لذلك لن نتعاقد مع أي لاعب".

وأضاف:"الأموال لم تكن متوفرة لنا لدفع قيمة مالية ضخمة في الصيف، لذلك لن نفعلها بالميركاتو الشتوي أيضاً".

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وتابع:"سنحاول الاعتماد على ما لدينا من لاعبين، هناك تايلور هاروود وإريك جارسيا من أكاديمية النادي، يمكنهم حل الأزمة الدفاعية لحين عودة المصابين".

يذكر أن سيتي يعتمد حالياً على لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو كقلب دفاع بجوار نيكولاس أوتاميندي، لتعويض إصابة ستونز ولابورت.