جوارديولا يتغزل في إمكانيات سترلينج

بداية موسم طيبة للدولي الإنجليزي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يشيد نجم فريقه الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج، وتحدث عن إمكانية تصدره لقائمة الهدافين.

وبدأ ستيرلينج الموسم بشكل مميز بعدما سجل 35 هدفاً في الموسمين الماضيين بقميص سيتي.

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وقال جوارديولا للمراسلين: "أعتقد أنه تحسن عن الموسم الماضي، لديه الرغبة لتقديم الأفضل، هذا ما يحدث عندما تفهم المطلوب منك كمجموعة".

وأضاف: "من الجيد أن يتقبل المعلومات ولا يشتكي من كثرة النقد، وهذا ما يجعله لاعباً استثنائياً، كما بدنياً هو كذلك، يلعب كل ثلاثة أيام ولا يصاب".

وواصل: جيناته ممتازة، هو قوي للغاية، من الصعب على الجناح أن يكون هدافاً لأنه يلعب عن المرمى، ولكن لديه حس عالي في المنطقة ومع الكرة".

وتحول بيب بالحديث إلى الفريق ككل: "أؤمن في الروح وليس الأرقام، وبالنظر إلى ما قدمناه أمام توتنهام هذا الفريق قادر على التحسن عن الموسم الماضي".

وأردف: "لعبنا أفضل من مباراة 6-0 أمام تشيلسي، ولكن من الصعب اللعب كل ثلاثة أيام والحفاظ على المستوى، يجب أن تستمر في تحفيز اللاعبين".

واختتم: "أمام توتنهام كانت المباراة الأولى على ملعبنا، وأمام طرف نهائي دوري الأبطال، لذا كان هناك درجة عالية من التركيز".

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ويحل مانشستر سيتي مساء الأحد ضيفاً على بورنموث ضمن الجولة الثالثة من البريميرليج.