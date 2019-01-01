رودري يكشف نصائح جوارديولا له بعد الظهور الأول

يشعر بالحظ للعمل مع سيميوني وجوارديولا

كشف رودري لاعب وسط مانشستر سيتي المنضم حديثاً للفريق، عن سعادته بالعمل مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

رودري انضم لسيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من أتلتيكو مدريد في صفقة وصلت قيمتها 70 مليون يورو.

الدولي الإسباني ظهر مرة وحيدة مع سيتي حتى الآن، في الفوز على وست هام 4/1 بالفترة التحضيرية للموسم الجديد.

رودري قال عن شعوره بالأيام الأولى من التجربة الجديدة:"من العظيم جداً بالنسبة لي أن أفضي موسم مع سيميوني وآخر مع بيب جوارديولا".

وأضاف:"يمكنكم النظر للخلف ورؤية عدد الألقاب التي فاز بها بيب، وهذا ما سأفعله من أجل التعلم منه".

وتابع:"أخبرني بالفعل بما يجب أن أقوم به أثناء امتلاكي الكرة، وكيفية البحث عن زملائي في الملعب، لا يمكنني الشرح الآن ولكنكم سترون بأنفسكم الموسم القادم".

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وفي نهاية حديثه أبدى رودري تحمسه للتأقلم في أقرب وقت ممكن على الأجواء الإنجليزية، رغم مواجهته بعض الصعوبات.