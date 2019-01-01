جوارديولا: جماهيرنا كانت تشاهد ليفربول ويونايتد يحققان الفوز بالأبطال

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن حلمه التتويج من جديد ببطولة دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على رغبته في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال جوارديولا: "أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا لكن لو لم يحدث ذلك لن يغير ذلك حياتي، لن أقتل نفسي على سبيل المثال لهذا السبب".

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وأضاف: "في المؤتمر الصحفي الأول لي سألتموني نفس السؤال إذا ما كنت هنا من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، وعندما تحدثت مع الإدارة لم نتطرق لذلك".

وأكمل: "لقد حاولنا في الموسم الأول وفي الثاني كنا ننافس على أربع بطولات، سأكون سعيدًا بكل تأكيد لو حققتا لكن ذلك لن يغير شيئًا في حياتي الشخصية".

واختتم: "هي بطولة مميزة بكل تأكيد لكن هذه هي حقيقة فريقنا في تلك البطولة علينا تقبل ذلك ففي الماضي كانت جماهيرنا تشاهد ليفربول ومانشستر يونايتد وهما يحققان الفوز بها، لكن هنا لن أحب أن نحقق الفوز بالبطولة ثم نختفي لخمس سنوات، وكل ما نطلبه من الجماهير هي المساندة.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد وصل لربع نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا وخرج من البطولة عقب الخسارة من توتنهام هوتسبير.