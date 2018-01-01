مانشستر سيتي يستهدف حسام عوار في يناير

الفرنسي الشاب أبهر بيب جوارديولا بقدراته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهناك منافسة شرسة على ضمه

يريد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إضافة لاعب وسط جيد لصفوفه، لزيادة حظوظ الفريق في المنافسة على البطولات هذا الموسم.

سيتي حاول التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي جورجينو الصيف الماضي، لكنه خسر الصفقة لصالح منافسه يوفنتوس.

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تقارير إنجليزية أكدت أن جوارديولا لايزال يبحث في سوق الانتقالات عن لاعب وسط جديد في يناير القادم.

ويأتي ذلك نظراً لتقدم لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو في السن وبلوغه 33 عاماً، مما يعني حاجة سيتي للاعب أصغر يفيده على المدى البعيد.

حسام عوار نجم وسط ليون، يعتبر الهدف الأول لجوارديولا في الميركاتو الشتوي، نظراً للمستوى المميز الذي ظهر به اللاعب الشاب في الفترة الأخيرة.

على الرغم من أن التوقعات متباينة بين النجاح والفشل، إلا أن العديد من المقربين منه يؤكدون قدرته على الذهاب بعيدًا رفقة الشياطين الحمر

وهذه هي خطته مع يونايتد 🔽 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 20, 2018

نجم منتخب فرنسا تحت 21 عاماً أبهر جوارديولا في خط الوسط، حيث لعب أمام سيتي في دوري أبطال أوروبا.

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ويرتبط عوار بعقد مع ليون حتى عام 2023، وهناك اهتمام بضمه أيضاً من الثنائي ليفربول وتشيلسي.

ويأتي فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، كهدف آخر لجوارديولا ولكن في فترة الانتقالات الصيفية.