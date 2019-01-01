جوارديولا: التفكير في فوز مانشستر سيتي بالبريميرليج جنون

سيتي استعاد سكة الانتصارات على حساب بيرنلي

استبعد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، فكرة أن يتمكن فريقه من تحقيق لقب البريميرليج هذا الموسم بسبب الفارق الكبير مع المتصدر ليفربول.

سيتي انتصر الثلاثاء على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل واحد، ليستعيد مؤقتاً المركز الثاني من ليستر سيتي، ويعيد الفارق مع المتصدر لثمانية نقاط.

وقال بيب بعد المباراة للإعلام: "مسألة اللقب منتهية، الجميع لا يؤمن في حظوظنا، الأمر انتهى، بسبب المساف بيننا وبين ليفربول سيكون جنونياً التفكير في الأمر".

وأتبع: "يجب أن نفكر الآن في الديربي، نأخذ الأمور مباراة بعد مباراة لأننا لا نلعب فقط البريميرليج، ولكن بطولات أخرى، هناك الكأسين ودوري الأبطال".

وحول المباراة: "سعيد أننا قمنا بالتمرير أكثر من المعتاد، لا يوجد ندم بخصوص اللقاء الأخير، ولكن كنت نادماً لقلة التمريرات لأننا فريق صُنع على تلك الشاكلة".

وختم: "في بعض الأحيان نبدأ يساراً ونريد العودة لنفس الجهة، ولذا تحتاج للحركة أكثر لفتح المساحات، قمنا بذلك بشكل طيب أمام بيرنلي".

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ويلعب مانشستر سيتي في الجولة المقبلة مع الجار يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من البريميرليج.