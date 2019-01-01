جوارديولا: مانشستر سيتي الآن بيرناردو وعشرة لاعبين

إشادة كبيرة بالنجم البرتغالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

خص بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبه بيرناردو سيلفا واعتبره الأهم ضمن صفوف الفريق بالوقت الراهن.

وتحول سيلفا الموسم الجاري لصانع الألعاب الأساسي لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الإصابات لنجميه كيفين دي بروينه وديفيد سيلفا.

وقال بيب بالمؤتمر الصحفي لمباراة إيفرتون: "بالنسبة لي من المستحيل التخلي عن بيرناردو، الفريق الآن بيرناردو وعشرة لاعبين".

وأردف: "لا أعرف ماذا فعل الموسم الجاري، يلعب في الوسط والطرف، وكل مباراة يقدم مستوى مميز، الطريقة التي يحارب بها وتحركاته دفاعياً وهجومياً".

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وواصل جوارديولا: "كلما حتى يضيع فرصة يقوم بتلك الحركة التي تثبت مدى معايشته للمباراة، الآخرين يجب أن ينافسوه على مركزه".

وتحدث بيب عن صعوبة شهر فبراير: "الجميع كان يتحدث عن صعوبة البوكسينج داي وديسمبر، ولكن فبراير أسوأ، خصوصاً إذا لم تودع بعض البطولات".

وأكمل: "البطل سيحدد في آخر مبارتين غالباً، خسارة مباراة قد تكلفك بطولة، في دوري الأبطال 30 دقيقة سيئة تطيح بك، كل مباراة الآن مثل نهائي والضغط يزداد مع اقتراب النهاية".

ويلعب سيتي مساء الأربعاء أمام إيفرتون ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي المماز.