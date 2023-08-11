جوارديولا: لن يسمحوا لنا بتكرار الثلاثية، وهل انضم كين حقًا إلى بايرن ميونخ؟

تصريحات المدرب الإسباني قبل الجولة الأولى من البريمييرليج

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بأنه من المستحيل على فريقه تكرار الحصول على الثلاثية التاريخية مرة أخرى.

سيتي يستعد لخوض موسم 2023/2024 بمواجهة بيرنلي اليوم، الجمعة، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، بعد الحصول على لقب البريمييرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في ثلاثية تاريخية.

جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي:"إنها مرة واحدة في العمر، لن يكون من الممكن أن نفعل ما فعلناه الموسم الماضي".

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وأضاف:"لقد تسلقنا أعلى جبل ممكن خلال الموسم الماضي، ولكن في اليومين الماضيين هبطنا منه وعلينا البدء من جديد، كل شخص لديه نفس النية في تحقيق النجاح، وستكون هناك الكثير من الصعوبات لتكرار ما فعلناه مرة أخرى".

وعن انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ مقابل 100 مليون يورو:"هل أصبح الأمر رسميًا؟ الجميع يعرف ما هي الصفات التي يجلبها كين إلى الطاولة، فقط ألق نظرة عليه ومدى روعته في اللعب كمهاجم وعلى اليمين واليسار وفي كل مكان في الملعب، إنه مهاجم استثنائي وآلان شيرر هو فقط من تفوق عليه كأفضل هداف للدوري الإنجليزي".

يذكر أن كين على أعتاب الانتقال إلى سيتي في صيف عام 2021، ولكن توتنهام نجح في الحفاظ بخدماته قبل أن يأتي بايرن لخطف الصفقة هذا الصيف.