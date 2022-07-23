جوارديولا: لن أعود لبايرن ميونخ ويمكنهم النظر لنا بعد رحيل ليفاندوفسكي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على عدم تفكيره في العودة إلى بايرن ميونخ مرة أخرى في المستقبل القريب.

المدرب الإسباني رحل عن بايرن في 2016 لينتقل إلى سيتي ويحصد معه العديد من الإنجازات المحلية، ولكن تظل التكهنات تحيط بمستقبله وخطوته القادمة في حالة الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وقبل المواجهة الودية اليوم، السبت، أمام بايرن في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، تطرق جوارديولا إلى إمكانية عودته للنادي البافاري.

ماذا قال جوارديولا؟

مدرب مانشستر سيتي قال في تصريحات صحفية عن العودة لبايرن:"لا، سأكون أكبر من اللازم، والآن لديهم مدرب استثنائي ويقومون بعمل جيد في سوق الانتقالات لذلك هذه الاحتمالية تبدو بعيدة، ربما أعود لهم فقط ولكن للزيارة".

وأضاف:"بالطبع أملك الكثير من مشاعر الحب تجاه بايرن، كنت في غاية السعادة معهم وأتطلع لرؤية العديد من الأشخاص منهم مرة أخرى".

وأوضح:"لقد كان جزءًا لا يصدق من حياتي، لا يزال لدي شقة في ميونخ، وبعد زوال الوباء ربما حان الوقت لزيارة المدينة التي أمتلك ذكريات رائعة بها".

كيف تحدث عن رحيل روبرت ليفاندوفسكي؟

المدرب يوليان ناجلسمان تعرض لصدمة قوية هذا الصيف، برحيل مهاجمه البولندي إلى برشلونة، ولذلك قرر جوارديولا توجيه الدعم الكامل له لتجاوز هذه الضربة.

وقال جوارديولا:"إنه مدرب شاب ولكنه يتمتع بخبرة كافية من خلال تجربته مع لايبزيج، والآن هو في بايرن ميونخ حيث الطلبات والتوقعات المرتفعة".

Kevin De Bruyne is now the only remaining player from the squad Pep Guardiola inherited at Man City in 2015-16 😳 pic.twitter.com/gp2Wf0Cpx1 — ESPN UK (@ESPNUK) July 15, 2022

واستكمل:"يمكنني الاستشهاد بنا، الآن لدينا إرلينج هالاند وألفاريز موجودان بالفريق وسيكون لهما تأثير إيجابي علينا، ولكن قبل قدومهما قمنا بتسجيل الكثير من الأهداف الموسم الماضي وفزنا بالدوري الإنجليزي وتأهلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكنا من أكثر الفرق تهديفًا في أوروبا".

وأنهى حديثه:"لذلك بايرن لديهم القدرة على تسجيل الأهداف وهذا هو الشيء الأهم، من الصعب استبدال ليفاندوفسكي لكن ناجلسمان مدرب موهوب لديه الكثير من الأفكار وسيجد الطريقة الصحيحة لتعويضه".