جوارديولا: لم نستسلم بعد وهذا ما فعلناه الموسم الماضي

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يؤكد أن فريقه لم يستسلم بعد في سباق لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول وليستر سيتي.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فريقه لم يستسلم بعد في السباق على لقب الدوري الإنجليزي مع نظيريه ليفربول وليستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب وأكد خلالها أن الفريق يشاركه نفس التحدي ويقدم كل ما لديه من أجل تحقيق الانتصارات طوال الوقت.

وقال جوارديولا: "أعتقد أنكم عليكم مشاهدة كيف يركض الفريق في الملعب وكيف نحاول طوال الوقت القتال من أجل الانتصارات، نحن لم نستسلم أبدًا".

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وأضاف: "التعادل الأخير لم يكن جيدًا بالنسبة لنا لكنه كان كذلك لنيوكاسل، بالرغم من ذلك فكان أداء الفريق جيدًا خلال المباراة وهذا شيء هام بالنسبة لي".

وأكمل: "تفكيري لا ينصب على عدد المباريات التي حققت فيها الفوز سابقًا ولكن في المباراة المقبلة وكيف يمكننا أن نحقق الفوز بها، ذلك ما حدث في الموسم الماضي".

وأنهى تصريحاته: "لم نفكر فيما مضى عندما كنا في نفس المركز بالموسم الماضي لكن في المستقبل فقط، الآن نفكر في مواجهة برنلي وسنحاول الفوز بها، وبعد ذلك سنفكر في الديربي".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٩ نقطة بعد التعادل يوم السبت أمام نيوكاسل في الجولة الـ ١٤ من البطولة بينما يبتعد ليفربول في الصدارة بـ ٤٠ نقطة.