جوارديولا: لماذا مُنعت من دعم قضية كتالونيا ما دمنا نحارب العنصرية؟

أبرز ما قاله جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن مواجهة ليفربول تبقى هامة على الرغم من نجاح الريدز في حسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا الجولة الماضية.

وسيحل ليفربول ضيفًا على ملعب الاتحاد مساء الغد لمواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، تطرق جوارديولا للحديث عن المباراة، وعن قضية دعم ضحايا العنصرية وعن رحيل ليروي ساني والكثير من الأشياء الأخرى.

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وقال جوارديولا: "في الرياضة عليك أن تثبت نفسك دائمًا، نحن راضون عما نقوم به، لكن الرياضيين لا يكتفون أبدًا"

وأضاف: "ساني في طريقه للرحيل، الأمر لم يتم بعد، هناك بعض المشكلات الصغيرة، ولكن يبدو أنه ذاهب إلى ميونيخ، نتمنى له كل التوفيق في نادٍ رائع، ونقول له شكرا على السنوات التي قضاها معنا"

وتابع: "الماضي سيبقى جزءًا من الماضي، ما قمنا به يبقى في نفوسنا وذكرياتنا، الآن يجب أن نستمر، إنه فصل جديد من حياتنا وعلينا أن نعيش معه ونعطيه حجمه"

وأردف: "كلوب؟ كل منا مع فريقه يريد الفوز، ولكن عندما تنتهي المباراة ينتهي الأمر، إنه زميلي، وبعد مسيرتي كمدرب أريد أن أحظى بعلاقة جيدة مع المدربين، عليك أن تعطي مثالًا جيدًا حين تمثل ناديك، عليك أن تعمل لصالح النادي"

وأكمل: "لقد تعلمت العديد من الأشياء من هذه المنافسة، هذا الفريق كان الأفضل وكانوا في مستوى مميز في كل لقاء. علينا بذل مجهود أكبر. كرة القدم تساعدك على التفهم وتقبل أن الآخر أفضل منك. كان هنالك العديد من التفاصيل بيننا وأعتقد أننا لسنا بعيدين كفريق ولكن علينا بذل مجهود أكبر"

وأكد: "إن كان نهجنا صحيح فالأمر لن يكون بتلك الصعوبة ولكن بالتأكيد أن المنافسون سيظهرون أنهم جيدون كذلك. سنظهر لليفربول والمنافسين الموسم المقبل أننا سنقاتل كذلك معهم في الدوري"

وقال كذلك: "قضية دعم ضحايا العنصرية؟ شيء إيجابي ولكن لدي سؤال للاتحاد الإنجليزي، لماذا تم منعي من ارتداء الشارة الصفراء دعمًا لكتالونيا"

وحول لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قال: ""سنشارك عندما يقرر الإتحاد الأوروبي ذلك. نأمل أن اللقاء سيكون في مانشستر ولكن لا نعلم بعد"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث ينافس في هذه البطولة وفي دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الدوري.