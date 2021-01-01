جوارديولا: لسنا من نصرف أموالًا طائلة فقط.. انظروا لريال مدريد وبرشلونة!

دفاع قوي..

اعتبر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن صرف الأموال الطائلة أمر هام لتحقيق البطولات، مستشهدًا بتجارب ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

وكان جوارديولا قد سخر من المنتقدين عندما سُئل عن الأسباب التي جعلت مانشستر سيتي يعود بكل قوة هذا الموسم ورد قائلًا "كل النجاحات بسبب امتلاكنا للأموال الطائلة".

مانشستر سيتي يستعد لمواصلة رحلته في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه وست هام يونايتد يوم الأحد، وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة أوضح جوارديولا أفكاره حول الأموال وقيمتها.

الفيلسوف الإسباني قال "عندما فاز مانشستر يونايتد كان ذلك لأنهم أموالًا أكثر من الآخرين، كما هو الحال مع برشلونة وريال مدريد، لا أشعر أننا مختلفون كثيرًا عن أندية النخبة في العالم في هذا الأمر".

كما أضاف "يقول الكثيرون أن المال هو السبب الوحيد لنجاحنا، يجب أن يكون الأمر صحيحًا وينبغي علينا قبوله، هناك أندية أخرى أنفقت ولديها ميزانيات أعلى من التي لدينا".

وأتم "الانتقادات تأتي لنا نحن، وبالنسبة لنا فإنني أقول أننا لم نكن ضمن فرق النخبة في الثلاثين أو الأربعين عامًا الماضيين".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي مع جوارديولا في آخر 5 سنوات قد أنفق ما يزيد عن نصف مليار جنيه استرليني، أكثر من أي نادٍ إنجليزي آخر.

وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم هذا الإنفاق الكبير، لا يوجد اسم سيتي في أكبر 20 صفقة بتاريخ كرة القدم، بينما أنفق باريس سان جيرمان 400 مليون على كيليان مبابي ونيمار وحدهما.