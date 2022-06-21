جوارديولا لا يستبعد ضم أومتيتي!

هل انتهت أيام الفرنسي في برشلونة؟

أكد بيري جوارديولا شقيق المدير الفني الشهير مدرب مانشستر سيتي والذي يشغر منصب رئيس نادي جيرونا إنه لا يستبعد التوقيع مع صامويل أومتيتي من صفوف برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيري ونقلتها إذاعة "كادينا سير"، وأكد خلالها أن الأمر في أيدي المدير الرياضي والفني.

وقال بيري: "لا نستبعد التوقيع مع أومتيتي من أجل جيرونا، لكن تلك الأشياء يجب الحديث فيها مع المدير الرياضي والمدرب".

أومتيتي الذي أصبح أحد أكبر الأعباء على برشلونة رفض الرحيل في أكثر من مناسبة سابقة ورفض تخفيض راتبه مع الفريق.

وقامت إدارة الفريق بتجديد عقده في يناير الماضي لإجباره على تخفيض عقده وقبول صفقات أقل في المستقبل بعد أن كان يحصل على راتب الفئة الأولى من النجوم في النادي الكتالوني.

وعانى أومتيتي بشكل واضح من مشاكل بدنية بسبب إصابته التي تعرض لها في الركبة في 2018 ولم يستعد مستواه من بعدها قط.

جدير بالذكر أن جيرونا كان قد عاد لتوه إلى الدوري الإسباني بعد الفوز على تنريفي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الصعود الحاسمة.