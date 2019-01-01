جوارديولا لا يريد سوى رغبة الفوز ويكشف موعد عودة المصابين

صراع البريميرليج لم يتنهي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن العامل الذهني سيكون حاسمًا للقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

وتحدث مدرب بايرن ميونيخ وبرشلونة السابق عن المنافسة مع ليفربول على اللقب قبل مواجهة الغد أمام وست هام يونايتد.

وقال الإسباني في المؤتمر الصحفي: "في الشهرين الأخيرين، العامل الذهني كان له فارق، لدينا قائمة جيدة، وفريق ثاني رائع، أريد أن أرى رغبة الفوز باللقب، ولا أهتم بطريقة اللاعب، أريد رائحة أننا يمكننا الفوز".

وأكد أيضًا غياب الفرنسي إيمريك لابورت والبرازيلي فرناندينيو، في الجولات المقبلة، عقب الإصابة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

حيث سيغيب الثنائي لما قبل التوقف الدولي المقبل، بالإضافة إلى غياب الثنائي جابريل خيسوس وجون ستونز عن مباراة الغد، مع اقتراب عودتهم.

في حين عاد الفرنسي بنيامين ميندي لتدريبات السيتي لدعم مركز الظهير الأيسر مرة أخرى، ليكون قادراً على مواجهة وست هام.

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(📸: @Inter) pic.twitter.com/zFtDv01U2b — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وعن منافسة ليفربول: "مازالوا في الصدارة، هم أفضل منا، وكذلك توتنهام لكن للأمانة لم أشاهد مباراة ليفربول ويونايتد".

وتابع: "في شهر واحد خسرنا 4 مباريات، لكن هناك فريق وحيد يمشي بثبات في الموسم، كنا نحن هذا الفريق الموسم الماضي، وفزنا بالعديد من المباريات، وهناك بعض الأحداث التي حدثت الموسم الحالي".

وأردف عن شدة المنافسة: "هناك 11 مباراة أمامنا، وهم يتفوقوا علينا بمباراة وحيدة، علينا التركيز على مهمتنا، لم أشاهد الديربي السابق لأبُدي رأيي".

واختتم: "لا أريد خلق أعذار، جولات، ومباريات عديدة، هذا لا يساوي شيء عندما يمتلكك وهم الصراع حتى النهاية، من أجل اللقب، علينا أن نلعب غدًا من أجل الفوز، ومن ثم الفوز عليهم مجددًا".

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ويتفوق ليفربول بفارق نقطة وحيدة بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة الإنجليزية، حيث يسعى السيتيزين للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، وليفربول لتحقيق لقب غائب منذ 29 عامًا.