جوارديولا: لا نفكر سوى في كريستال بالاس، وأتمنى استمرار جارسيا

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يتحدث عن رحيل إريك جارسيا ومباراة فريقه ضد كريستال بالاس.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تركيز فريقه بشكل كامل على اللقاء القادم ضد كريستال بالاس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، وتطرق خلالها للحديث عن رحيل إريك جارسيا ومستوى رحيم ستيرلينج.

وقال جوارديولا: "لا أفكر في النصف الثاني من الموسم، كل تفكيري وأتمنى أن يكون الفريق مثلي منحصر في مباراة كريستال بالاس".

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وأضاف: "لم نتمكن من تحقيق الفوز عليهم في ملعبنا في آخر عامين، علينا الصبر فدفاعهم جيد ولديهم قوة كبيرة في الهجوم أيضًا".

وأردف عن منع الاحتفالات في الدوري الإنجليزي: "الأمور لا تكون جيدة عندما لا نتبع التعليمات، وأعلم أن الأمور صعبة في إنجلترا كلها بسبب المرض، علينا الحذر وألا نحتفل بشكل مقرب، لكن الأمر صعب للغاية فهذه هي كرة القدم".

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وأكمل عن رحيم ستيرلينج: "هو لاعب مذهل وهام للغاية بالنسبة لنا، وسيعود لتسجيل الأهداف وصناعتها، وسيساعد في كل الأقسام وأنا سعيد للغاية لتواجده معنا هنا".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن صفقة رحيل إريك جارسيا: "أتمنى ألا تحدث، ربما في برشلونة لديهم معلومات أكثر مني لا أعلم، ربما ستحدث، لا يمكنني قول المزيد".

جدير بالذكر أن جول كان قد علم بوجود اتفاق يقضي برحيل اللاعب لصفوف برشلونة مقابل خمسة مليون يورو فقط.