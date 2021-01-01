جوارديولا: لا نخشى الإرهاق ضد تشيلسي ولست متفاجئًا من نتائج توخيل

مواجهة قوية في نصف نهائي كأس الاتحاد

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن عدم وجود أي مخاوف لديه من لياقة فريقه، قبل مواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

سيتي نجح مؤخرًا في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على بوروسيا دورتموند في ألمانيا بدور الثمانية.

الفريق أمامه مهمة صعبة أمام البلوز، طمحًا في مواصلة مشواره نحو إضافة بطولة جديدة إلى رصيده.

وقال جوارديولا قبل هذه المباراة:"الأمر أسهل بكثير الآن، تخيل أن تلعب هذه المباراة بعد عدم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال سيكون الأمر أكثر صعوبة".

وأضاف:"أتمنى أن يكون لدي المزيد من الأيام للاستمتاع بالتأهل والتعافي بشكل أفضل من المباراة، لكن علينا التعامل مع الجدول الزمني في المنافسات التي نلعب بها".

وتطرق المدرب الإسباني إلى موقف اللاعبين المصابين، حيث تحدث عن المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الذي لن يلعب.

وقال جوارديولا:"البقية بخير، متعبون بكل تأكيد ولكنهم في مزاج جيد".

وأما عن نتائج توماس توخيل وتأهله مع تشيلسي لنصف نهائي دوري الأبطال:"لست متفاجئًا مما يقدمه لأنني أعرفه جيدًا من خلال الدوري الألماني مع ماينتس وبوروسيا دورتموند".

يذكر أن سيتي يلعب غدًا ضد البلوز، بينما يلعب ليستر سيتي أمام ساوثامبتون على الجانب الآخر، لتحديد طرفي المباراة النهائية على ملعب ويمبلي.