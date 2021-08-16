جوارديولا: لا نحتاج كين .. نسجل أهدافًا كثيرة

جوارديولا يقلل من أهمية كين الذي يحتاجه مان سيتي

يؤمن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه لا يحتاج إلى هاري كين وأن الخسارة أمام توتنهام حدثت لأسباب آخرى.

وقد بدأ صاحب لقب الدوري الإنجليزي في حملة دفاعه عن اللقب خارج ملعبه بالسقوط أمام توتنهام بهدف نظيف، ضمن الجولة الافتتاحية.

كيف برر جوارديولا الهزيمة؟

وقال جوارديولا في مؤتمره الصحفي بعد المباراة فيما يتعلق بما إذا كان سيتي بحاجة إلى تكثيف سعيه وراء كين: "لدينا نفس لاعبي الموسم الماضي وسجلنا الكثير من الأهداف".

وأضاف المدرب الكتالوني: "وصلنا عدة مرات لكننا لم نتمكن من التسجيل، نحن جيدون بما يكفي لخلق الفرص وتسجيل الأهداف، سنفعل ذلك في المباريات المقبلة".

هل يحتاج سيتي إلى كين؟

فريق جوارديولا لديه فقط جابرييل جيسوس كمهاجم تقليدي بعد رحيل سيرخيو أجويرو، يُوكل بمهام المهاجم الوهمي لكنه غالبًا يفضل قلب الهجوم.

وهناك اعتقاد سائد بأنه إذا وقعوا مع كين، الذي فاز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، فسيصبحون فريقًا أقوى.

ما هو موقف توتنهام الأخير؟

رغم استبعاد اللاعب من المباراة ولم يظهر في القائمة أمام سيتي فلا يزال الديوك الإنجليزية في وضع قوة، حيث يتبقى في عقد اللاعب ثلاث سنوات، مع وضع ذلك في الاعتبار بأنهم وضعوا سعرًا يبلغ حوالي 150 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدماته.

ويذكر أن هاري كين على رأس قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة باكوس دى فيريرا البرتغالي، يوم الخميس المقبل، في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي.

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