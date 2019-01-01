جوارديولا: لابورت سيعود العام المقبل وشجاعة نورويتش تبهرني

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لبيب جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي ونورويتش سيتي

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قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن المواجهة أمام نورويتش سيتي ستكون صعبة نظرًا للأداء الكبير الذي قدمه الفريق الصاعد حديثًا للبريميرليج في المباريات التي خاضها حتى الآن.

وتحدث جوارديولا على خلفية المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي أمام نورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول المباراة، أكد جوارديولا أن الفوز في المباراة سيكون ضروريًا من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في بداية المنافسة على اللقب.

وأضاف: "نورويتش سيتي أظهروا شجاعة كبيرة في مبارياتهم الأربعة التي خاضوها حتى الآن، لقد لعبوا كرة قدم رائعة ونجحوا في كسب احترام الجميع"

وحول إصابة إيمريك لابورت قال بيب إن المدافع الدولي الفرنسي لن يكون حاضرًا مع الفريق لمدة من 5 إلى 6 أشهر قادمة، أي أنه لن يعود قبل بداية العام المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وأردف: "ساني كذلك لن يعود قبل ديسمبر أو يناير، إنه يتحسن بشكل جيد ولكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل التعافي واستعادة لياقته وجاهزيته للعب من جديد، وميندي يتدرب بشكل جيد ويتفاعل مع التدريبات ويأخذ خطوات للأمام"

وحول باقي الإصابات قال: "جوندوجان يعاني من آلام في المعدة وننتظر لنطمئن أكثر عن حالته، جابرييل جيسوس في حالة جيدة وأعتقد أنه بات جاهزًا"

وأضاف: "رحيم ستيرلنيج مذهل هذا الموسم ويقدم عملًا كبيرًا على غرار ما قام به الموسم الماضي، هو يتحسن ويتطور بشكل مميز وتعجبني ثقته في نفسه وإصراره على تحقيق المزيد"

وحول المنافسة مع ليفربول قال المدرب الإسباني: "لعبنا 4 مباريات فقط، وهذا لا شيء فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي الممتاز، لدينا 34 جولة أخرى من أجل المنافسة"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد حقق الانتصار في كل مبارياته عدا مواجهة الجولة الثانية أمام توتنهام التي سقط فيها في فخ التعادل أمام توتنهام هوتسبيرز في ملعب الاتحاد.