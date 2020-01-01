جوارديولا يساند مانشستر يونايتد ويدافع عن بطولات الكأس

كلوب انتقد بطولات الكأس في إنجلترا

ساند بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إد وودوارد، الإداري في جاره يونايتد، بعد الهجوم عليه من قبل جماهير ناديه في الفترة الأخيرة، كما أشاد بأداء الشياطين ولاعبيه.

وهاجمت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد منزل وودوارد، وشهدت مباريات الفريق احتجاجات عنيفة على سياسات إدارته.

وقال بيب بعد نصف نهائي كأس كاراباو للصحفيين: "لا يعجبني ما حدث مع إد، لا يعجبني ما حدث أمام منزله، لو نظرت لتشكيل يونايتد ستجد فريقاً جيداً".

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وأتبع: "هذه ليست الطريقة المثلى للاحتجاج، تشكيل الفريق جيد للغاية، ما قام به جمهور سيتي أيضاً ليس جيداً، لم أر الأمر، لا أعرف، ولو حدث فهو خاطيء".

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وشوهد مجموعة من جماهير سيتي يشير لنظيره في يونايتد بحركة الطائرة، في إشارة لحادثة ميونخ وسقوط طائرة فريق يونايتد القرن الماضي ووفاة أعضاء الفريق.

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واستمر جوارديولا في دفاعه عن يونايتد: "يعجبني طريقة لعبهم، قلت ذلك عندما خسرنا منهم في ديسمبر، الفريق يملك الجودة في الهجوم، ولا يحتاج الكثير".

واستطرد: "عندما فازوا علينا شعرت أنهم يحاولون تطبيق تعليمات أولي، ربما يفتقدون للاستمرارية ويعانون في البيت، ولكن يعجبني طريقة لعبهم".

وأردف: "ليندلوف أتابعه منذ بنفيكا، لاعب رائع، ماجواير من أفضل مدافعي العالم، ماتيتش وفريد ممتازان، ويملكون مهاجمون رائعون، يحتاجون للوقت للعودة".

ودافع جوارديولا عن اهتمام فريقه ببطولات الكأس: "عندما تفوز كثيراً وتحقق بطولة الدوري ثلاث مرات على التوالي البعض يعتبر الكؤوس غير مهمة، أن تواجه فيلا في ويمبيلي ذلك أمر تاريخي".

وانتقد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لُعب مباراة فريقه بالكأس المقبلة في توقيت العطلة الشتوية، كما سبق ولعب مباراة أستون فيلا بالبدلاء بسبب تزاملها مع وجود فريقه بكأس العالم للأندية.