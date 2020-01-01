جوارديولا يثير الجدل بشأن رحيل كانسيلو

تصريحات مقلقة لجوارديولا حول كانسيلو

أثار بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ، الجدل حول إمكانية رحيل جواو كانسيلو خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في ظل ترقب من فالنسيا و بايرن ميونخ لضم اللاعب.

كانسيلو لم يبدأ سوى مباراتين فقط أساسيًا خلال المواجهات الثلاث التي خاضها مانشستر سيتي في فترة الأعياد.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب الفوز على إيفرتون: "مستقبل كانسيلو؟ كل شيء يخضع لقرار اللاعب، نحن في بلد حر وكل إنسان له الحق في تحديد مصيره واتخاذ قراره فيما يتعلق بالمكان الذي يود اللعب لصالحه".

وأوضح: "الأمر يعود إلى كانسيلو، لو أراد البقاء معنا فهو مرحب به وإن فضّل الرحيل فلن أمنعه. لا يمكن إجبار لاعب على الاستمرار في فريق عكس رغبته".

وكانت التقارير الصحفية قد ذكرت رغبة فالنسيا الإسباني في استعادة كانسيلو خاصة بعد تأهل الخفافيش إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما يسعى بايرن ميونخ إلى الحصول على خدمات لاعب يوفنتوس السابق في ظل إصابة عدد من العناصر في الخط الخلفي.

جدير بالذكر أنّ كانسيلو وصل إلى مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة تبادلية رحل فيها دانيلو.