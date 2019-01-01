جوارديولا: كأس الاتحاد الإنجليزي جعلنا ننهي الموسم بالشكل المثالي

بيب جوارديولا يتحدث عن تتويج فريقه بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب واتفورد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي كان خير ختام لهذا الموسم المميز الذي قدمه الفريق.

ونجح مانشستر سيتي في حسم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حقق انتصارًا عريضًا على حساب واتفورد في المباراة النهائية بستة أهداف مقابل لا شيء.

وعقب المباراة تحدث بيب جوارديولا عن المستوى الكبير الذي ظهر به الفريق في هذه المباراة مؤكدًا أنه كان ضروريًا حتى ينتهي الموسم بهذا الشكل المثالي.

وأضاف: "أقدم التهنئة للجميع، للجماهير وللاعبين، اللاعبين على وجه الخصوص لأنهم هم السبب في كل هذه النجاحات التي تم تحقيقها هذا الموسم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩

وتابع: "التفاصيل عادة ما تنسى في مثل هذه المباريات التي تنتهي بنتيجة كبيرة، لا أحد يتذكر إنقاذ إيديرسون الخيالي في بداية المباراة"

وحول هذا الإنقاذ قال: "الأمور كانت ستتغير كثيرًا لو لم يتدخل إيديرسون في هذه اللقطة، أن نبدأ ونحن خاسرين بهدف كان سيصعب علينا الأمور كثيرًا"

وأضاف: "تحسن الفريق في الموسم المقبل؟ بالطبع نمتلك الرغبة في التحسن، لا أحد يحب الوقوف عند نفس النقطة، دائمًا ما يكون التطلع إلى الأمام"

وتابع: "لا أحد يعلم كيف ستجري الأمور في الموسم المقبل، علينا أن نحتفل الآن بما حققنا ونأخذ فترة الراحة ومن ثم نتحدث عن هذه الأمور حين حأتي موعدها"

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يذكر أن بيب جوارديولا يعد ثالث مدرب إسباني يحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد رافا بينيتيز مع ليفربول وماركو سيلفا مع ويجان أتليتبك.