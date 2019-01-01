الانتقالات
كأس الاتحاد الإنجليزي

جوارديولا: كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة مهمة لنا

التعليقات()
Getty
مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يؤكد على نية فريقه للذهاب بعيدًا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على أهمية الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على بيرنلي بخماسية مقابل لا شيء في الدور الرابع.

وقال جوارديولا في تصريحاته بعد المباراة: "نعرف أهمية وعراقة كأس الاتحاد الإنجليزي، من المهم لنا المضي قدمًا في البطولة واللعب في أدوار متقدمة".

كأس الاتحاد الإنجليزي| مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بخماسية

اختيارات المحررين

كما أضاف المدرب الإسباني: "الجميع كان محترفًا، نشعر بالسرور بالفوز بالمباراة والفوز بأكثر من هدف، الجميع دخل المباراة بكامل التركيز وبرغبة اللعب والتطور، هذا هو انتصارنا الثامن على التوالي هذا الشهر".

وتابع مدرب برشلونة الأسبق حديثه: "بيرنلي سُنحت له فرصتين طوال المباراة بسببنا، ولكن الأهم هو قدرتنا على خلق فرص للتسجيل أكثر من الفرص التي هددت مرمانا، وفي كل مباراة نسعى لهذا الأمر".

يذكر أن قرعة دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي ستقام يوم الثامن والعشرين من يناير.

الموضوع التالي:
جماهير أتليتيكو مدريد تشن هجومًا على موراتا وترفض التعاقد معه
الموضوع التالي:
مفاجأة - الهلال يتعاقد مع زوران ماميتش لخلافة جيسوس
الموضوع التالي:
كأس زايد | فيديو - النجم الساحلي يعود لتونس بفوز ثمين أمام الرجاء المغربي
الموضوع التالي:
تياجو سيلفا عن إصابة نيمار: أحيانًا لا أفهم التحكيم
الموضوع التالي:
كوالياريلا يدخل التاريخ ويعادل رقم باتيستوتا القياسي
إغلاق