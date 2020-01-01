جوارديولا: فيروس كورونا؟ أحب العناق ولكني لست كلوب

رد غريب من الفيلسوف الإسباني..

حمل رد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بعض الغرابة حين سُئل عن فيروس كورونا، الذي يهدد النشاط الكروي في أوروبا والعالم.

ويواجه مانشستر سيتي، نظيره أستون فيلا، غدًا الأحد، على ملعب ويمبلي، في نهائي مسابقة كأس "كاراباو".

وعند الحديث عن كورونا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال المدرب الإسباني: "نحن لا نحيي بعضنا بالأيدي".

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وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق: "أحب معانقة لاعبي فريقي، ولكن ليس بالقدر الذي يحبه يورجن كلوب، فهو متخصص في هذا الأمر".

ويسعى جوارديولا، الفوز بلقب الكأس غدًا، خاصة بعد ابتعاد فريقه عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثاني بسلم ترتيب البريميرليج، خلف ليفربول، صاحب الصادرة بفارق 22 نقطة.