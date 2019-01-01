النتائج المباشرة
كأس الاتحاد الإنجليزي

جوارديولا: فودين لن يرحل ونبحث عن الفوز بجميع البطولات

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
ما الذي قاله جوارديولا بعد الفوز على روتردام في كأس الاتحاد الإنجليزي؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بمستوى الفريق أمام روتردام في كأس الاتحاد، كما أكد استمرار فيل فودين مع الفريق.

مانشستر سيتي حقق الفوز بسباعية نظيفة على روتردام في مباراة أقيمت على ملعب اتحاد.

وقال الكتالوني في تصريحات عقب المباراة: "سوف نحاول بكل الطرق أن نفوز في كل البطولات ونقدم أفضل مستوياتنا ونتمنى أن نستمر في تحقيق الانتصارات".

اختيارات المحررين

وتابع: "الموسم الماضي خرجنا من ويجان وسوف نحاول الفوز باللقب هذه المرة. لعبنا في وجود 8 أو 9 لاعبيين لم يشاركوا في مباراة ليفربول الأخيرة وهذا أمر جيد لنا".

صاحب الـ 47 عامًا أكد أنّه اتفق مع كيفين دي بروين على أن يلعب مباراة روتردام لمدة 65 أو 70 دقيقة حتى يستعيد مستواه بعد الإصابة.

واختتم: "فودين لعب مباراة جيدة وسجل هدفًا، ورغم أنّه خسر بعض التمريرات لكنه موهبة كبيرة ولديه مساحة أكبر للتطور، أنا واثق من استمراره معنا لسنوات ولن يرحل معارًا".

وكان مانشستر سيتي منح فودين عقدًا جديدًا في ديسمبر الماضي.

الموضوع التالي:
موعد مباراة فلسطين القادمة ضد أستراليا في كأس آسيا 2019
الموضوع التالي:
عصام الحضري يقترب من الانضمام لفريق النجوم
الموضوع التالي:
أخبار سعيدة للاتسيو بشأن زاباكوستا
الموضوع التالي:
الصمود ماركة فلسطينية وسوريا عبارة عن السومة – أبرز ردود الأفعال على مباراة سوريا وفلسطين
الموضوع التالي:
موعد مباراة سوريا القادمة ضد الأردن في كأس آسيا 2019
إغلاق