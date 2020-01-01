جوارديولا: فاردي أحد أفضل المهاجمين والكرة الإنجليزية استفادت من رودجرز

أبرز ما جاء في مؤتمر بيب جوارديولا الخاص بمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن مباراة ليستر سيتي ستكون صعبة أمام خصم يقدم موسمًا مميزًا منذ بدايته وحتى الآن.

وأكد المدرب الإسباني على أهمية وصعوبة المباراة التي ستجمع السيتي مساء الغد أمام ضيفه ليستر سيتي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وحول صعوبة المباراة قال بيب إن مواجهة أي فريق ممن يحتلون المراكز الأولى على سلم الترتيب تكون بحسابات خاصة، نظرًا لقدرة هذه الفرق على خلق الصعوبات أمام جميع الخصوم.

وقال بيب: "لقد تحدثت حول ذلك الأمر قبل مباراتنا أمامهم في الدور الأول، بالنسبة لي أنا معجب جدا بما يقدمه ليستر سيتي من عمل كبير للمدرب واللاعبين"

وأضاف: "هم منظمون ويلعبون بأداء كبير وبشكل مذهل، يعرفون جيدًا ما يجب عليهم أن يقوموا به، من الجيد أن نرى العديد من الأندية تلعب بهذا الشكل وتقدم هذا المنتج النهائي"

وتابع: "إنه شيء مميز أن تملك كرة القدم الإنجليزية مدربين بحجم وجودة بريندان رودجرز، هو قادر على تقديم كرة مختلفة ورفع قيمة المنافسة"

وعن هداف ليستر سيتي جيمي فاردي وخطورة مواجهته قال بيب: "إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم ومن أفضل المهاجمين اللذين رأيتهم في حياتي"

وأردف: "أنا متأكد بنسبة كبيرة من التزام لاعبي فريقي، لقد أظهروا الجودة المطلوبة في العديد من المرات ولسنوات عديدة، ولكن بالطبع لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل"

وأكمل: "لكن حتى الآن وعلى مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة التي مضت، كان اللاعبون يقدمون كل شيء في كل مباراة، وبالنسبة لي لا أمتلك أي شكوك في ذلك"

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يذكر أن مانشستر سيتي ينتظر مواجهة قوية بعد مباراة ليستر سيتي، حيث سيرحل في منتصف الأسبوع وتحديدًا مساء الأربعاء المقبل إلى سانتياجو بيرنابيو من أجل مواجهة ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.