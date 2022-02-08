جوارديولا عن واقعة محرز وجريليش: سأغرمهم لعدم دعوتي للعشاء!

قلل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أهمية اللقطات التي ظهر فيها جاك جريليش وكايل ووكر ورياض محرز وهم يسهرون مع أفراد من طاقم النادي.

انتشر الفيديو، الذي يُزعم فيه أن جريليش قد مُنع من الدخول إلى حانة في مانشستر لكونه "مخمورًا جدًا" على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن جوارديولا يصر على أن سلوك لاعبيه كان مثاليًا.

ويصر جوارديولا على أن لاعبيه لم يرتكبوا أي خطأ في هذه المناسبة، بعد أن تناولوا العشاء مع بعض أعضاء الطاقم.

ماذا قال جوارديولا؟

مدرب مانشستر سيتي تحدث مازحًا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برينتفورد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي بأنه "مستاء لعدم دعوته".

وقال جوارديولا: "أنا مستاء للغاية لأنهم لم يدعوني، وأنا لا أحب ذلك، في المرة القادمة آمل أن يتمكنوا من دعوتي".

وأضاف: "لم يظهر الفيديو ما حدث بالضبط، لقد تناولوا العشاء معًا، ولم يكونوا مخمورين، زملاء يستمتعون مع بعضهم".

وأكمل: "يعرف اللاعبون أنهم يخاطرون بالخروج لأنه توجد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، لكن سلوكهم جميعًا كان مثاليًا".

وأردف: "لكن سيتم تغريمهم لعدم دعوتي".

ما هو مستقبل جوارديولا مع مانشستر سيتي؟

ورد جوارديولا أيضًا على تقارير صحيفة زعمت أن لاعبي مانشستر سيتي يثقون في أنه سيمدد عقده إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل، عندما يحين موعد انتهاء العقد.

ويقضي جوارديولا الموسم السادس في ملعب "الاتحاد" ويبدو في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة، لكنه يصر على أنه لا يفكر في بعد نهاية عقده في صيف 2023.

وقال بيب عن مسيرته في مانشستر سيتي: "إنها جيدة، لأننا فزنا كثيرًا، وإلا لما كنت هنا أمامكم بعد ستة مواسم، هذا أمر مؤكد".

وأضاف: "النتائج جيدة، النادي وأنا مرتاحون، وهذا هو سبب استمرارنا".

وأكمل: "لا يزال أمامي عام ونصف في عقدي، إنه وقت طويل في عالم كرة القدم".

وتابع: "لقد رأينا عدد المدربين الذين أقيلوا هذا الموسم، ليس فقط في إنجلترا لكن في كل مكان، لهذا السبب أفكر فقط في المباراة التالية".

ماذا قال جوارديولا عن عودة إريكسن؟

وتطرق جوارديولا إلى مباراة برينتفورد، حيث أعرب عن سعادته بعودة الدنماركي كريستيان إريكسن إلى كرة القدم بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال منافسات كأس أمم أوروبا.

وقال جوارديولا: "إنها أخبار رائعة، إنه يعود لفعل ما يحبه وما يفعله بشكل استثنائي".

وأضاف: "أنا متأكد من أن الأطباء قد اتخذوا كافة الإجراءات لضمان عدم تعرضه لموقف آخر من هذا القبيل".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: "لحسن الحظ يمكنه العودة، إنها أخبار جيدة له ولأسرته ولنادي برينتفورد، سيكون من الجيد رؤيته".

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