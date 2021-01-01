جوارديولا عن واقعة جريليش والفانتازي: تسريب أخبار الأندية غير أخلاقي

الفانتازي تقتحم مساحات مختلفة من الحديث

قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن اللاعبين يناقشون أخبار الفريق بعد مخاوف من تسرب إصابة نجم أستون فيلا جاك جريليش بسبب لعبة الفانتازي.

وقام لاعبو أستون فيلا بإزالة جريليش من تشكيلاتهم الخاصة بالفانتازي للمباراة القادمة للنادي أمام ليستر سيتي، الأمر الذي تحدثت عنه الصحف كونه جاء بشكل جماعي.

ذلك القرار جعل خبر غياب جريليش عن المباراة الأخيرة لأستون فيلا يتسرب للجميع، وهو ما تطرق إليه المدير الفني لمانشستر سيتي باعتباره قلة احترام.

وقال بيب جوارديولا إنه "غير مهني وغير أخلاقي" أن يشارك اللاعبون في خروج اختيارات الفريق للعلن بعد المخاوف من تبعات تسريب إصابة جاك جريليش من قبل لاعبي أستون فيلا.

وغاب اللاعب الدولي الإنجليزي عن مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي في عطلة نهاية الأسبوع، مع مخاوف من استمرار غيابه عن الفريق في المباراة المقبلة أيضًا.

وقال مدرب مانشستر سيتي إنه لم يكن على دراية باللعبة عبر الإنترنت، لكنه قال إن أخبار الفريق يمكن الكشف عنها في بعض الأحيان عندما يتحدث اللاعبون إلى أشخاص خارج النادي. .

وأضاف حول لعبة الفانتازي التي يلعبها أكثر من 7 مليون شخص حول العالم: "لم أقم بتشغيلها مطلقًا وسمعت عنها لأول مرة عندما استمعت إلى عناوين الأخبار حول ما حدث مؤخرًا".

وتابع: "في بعض الأحيان يكون هناك مجموعة مختارة واللاعبون هم أصدقاء مع لاعبي فرق أخرى ويتحدثون مع بعضهم البعض في التفاصيل التي تحدث داخل أنديتهم من باب الصداقة والعلاقة الشخصية التي تجمعهم"

وأردف: "أحيانًا تقوم باختيار ما داخل الفريق ويتحدث اللاعبون إلى أصدقاء لهم في فرق أخرى ويخبرونهم عما تفعله، يحدث هذا أحيانًا وهو أمر غير أخلاقي وغير مهني بشكل لا يصدق ولكن لا يمكنك التحكم فيه".

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الجدير بالذكر أن نادي أستون فيلا قد اتخذ قرارًا بمنع لاعبيه من لعبة الفانتازي بعد مساهمتهم في تسريب خبر إصابة نجم الفريق جاك جريليش وغيابه عن المباراة الأخيرة التي خسرها الفريق أمام ليستر سيتي.