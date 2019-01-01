الكأس الأسيوي الممتاز

جوارديولا عن رودري: "بوسكيتس الجديد" سيضيف الكثير لمانشستر سيتي

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عقب الظهور الأول للإسباني ضد وست هام
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بلاعب وسط الفريق الجديد رودري، في الظهور الأول له بقميص حامل لقب الدوري الإنجليزي.

رودري شارك في فوز سيتي على وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

جوارديولا قال عن نجم وسطه:"رودري صغير في السن ويمتلك قدرات دفاعية مذهلة، يمكنه التفكير بسرعة وأتمنى استمراره معنا لفترة طويلة".

وأضاف:"يتمتع أيضاً بعنصر الطول وهذه إضافة جيدة لفريقنا بوجود مجموعة كبيرة قصيرة القامة، وهو ما سيعالج بعض المشاكل في الكرات الثابتة".

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وتابع:"لم نتعاقد معه لتلك الأسباب فحسب، بل أيضاً هو لاعب يمتلك قدرات فنية مميزة، يمثل منتخب إسبانيا ويطلقون عليه بوسكيتس الجديد هناك".

جدير بالذكر أن صاحب الـ23 عاماً انضم لسيتي هذا الصيف من أتلتيكو مدريد بـ70 مليون يورو.

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