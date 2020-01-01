جوارديولا عن الحفل الصاخب لنجوم سيتي: كنت على علم بكل شيء

واقعة أثارت حالة كبيرة من الجدل

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه كان يعلم بالحفل الذي أقامه نجوم الفريق عقب الفوز الكاسح على أستون فيلا الأسبوع الماضي.

الصحف الإنجليزية نشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو للاعبي سيتي، في حفل صاخب أقاموه هذا الأسبوع بعد الانتصار على أستون فيلا 6/1 بالجولة الماضية من البريميرليج.

الواقعة أثارت حالة من الجدل، نظراً لوجود عدد كبير من العارضات بهذا الحفل، وسط اتهامات لجوارديولا بعدم السيطرة على لاعبيه بمنتصف الموسم.

وقال المدرب الإسباني تعليقاً على هذه الاتهامات:"كنت على علم بهذا الحفل جيداً، من الطبيعي خروجهم للعشاء عندما يكون لديهم الوقت للاستمتاع".

وأضاف:"أعرف كل شيء حدث ويعجبني عندما يخرجون من النادي ويقضون المزيد من الوقت معاً في المنزل أو المطاعم المختلفة، الأمور على ما يرام ولا توجد مشاكل.

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وتأتي تصريحات جوارديولا قبل المباراة القادمة أمام كريستال بالاس غداً السبت، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، والتي يطمح خلالها للفوز من أجل تقليص الفارق مع ليفربول.

ويحتل سيتي المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ47 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول صاحب الصدارة بـ61 نقطة.