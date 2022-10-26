جوارديولا عن استبدال هالاند أمام دورتموند: ثلاثة أشياء دفعتني لذلك

هالاند خاض الشوط الأول من مواجهة بوروسيا دورتموند، لكنه لم يكن قادرًا على استكمال الشوط الثاني

على غير العادة، شهدت مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بالأمس أمام بوروسيا دورتموند الألماني خروج النرويجي إرلينج هالاند؛ هداف الأول، عقب الشوط الأول، لتبدأ التساؤلات من الجماهير.

المباراة التي أقيمت في ألمانيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مجرياتها إهدار الجزائري رياض محرز؛ لاعب السيتي، إهدار ضربة جزاء في الدقيقة 58.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني للفريق الإنجليزي، إخراج هالاند وجواو كانسيلو من الملعب، والدفع ببرناردو سيلفا ومانويل أكانجي.

وفسر جوارديولا هذين التغييرين، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عانى هالاند وجواو من ارتفاع في درجة الحرارة قبل المباراة، خاصةً الأول بدا متعبًا، لذلك فضلت إخراجهما بعد الشوط الأول، كي يمكننا تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف: "هالاند عان من ثلاثة أشياء: كان متعبًا جدًا، أصيب بارتفاع قليل في درجة الحرارة مثل جواو، بجانب أنه تعرض لضربة في قدمه أثناء اللقاء، لذلك لم يكن قادرًا على استكمال الشوط الثاني".

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يذكر أن كتيبة جوارديولا نجحت في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، إذ تتصدر المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة، ويرافقها دورتموند صاحب الثماني نقاط، فيما ودع أشبيلية (5 نقاط)، وكوبنهاجن (نقطتين) البطولة.