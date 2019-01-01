جوارديولا: عندما أفوز أصبح الأفضل وعندما أخسر أكون الأسوأ

جوارديولا ينتقد الاتهامات الموجهة إليه ويتحدث عن انتصار مانشستر سيتي على شاختار

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بافتتاح مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا بانتصار، مؤكدًا أن ذلك ضروري من أجل الثقة والاستمرار.

وحقق مانشستر سيتي انتصارًا عريضًا على حساب مضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، قال بيب جوارديولا إن الأداء كان إيجابيًا والفوز كان هامًا من أجل بدء دوري أبطال أوروبا بانتصار، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة أمام خصم يمتلك قدرات مميزة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

وأضاف: ""لقد رأينا النتائج أمس واليوم في دوري الأبطال، الجميع يعرف مدى صعوبة دوري أبطال أوروبا. دافعنا جيدًا وخلقنا فرصًا واستطعنا تسجيل الأهداف والفوز"

وتابع: "عندما تفوز يكون المدرب قد اتخذ القرارات الصحيحة، وعندما تخسر يكون المدرب قد اتخذ القرارات الخاطئة، هذه هي طريقة التعامل دائمًا، وهذا ما يقال حول جميع المباريات"

وأردف: "بالنسبة للدفاع لا أمتلك الكثير من الخيارات لحين عودة لابورت، فقط هو فيرناندينيو القادر على لعب هذا الدور رفقة الثانئي ستونز وأوتاميندي"

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يذكر أن جوارديولا قد أبدى غضبه من التعامل مع قراراته كمدرب عقب الهجوم عليه بعد الخسارة أمام نورويتش سيتي مطلع الأسبوع الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.