جوارديولا: عندما أرى بايرن ميونخ لا أظن أننا مرشحون لدوري أبطال أوروبا!

تصريحات قوية..

رغم الفوز بثنائية خارج الديار على بوروسيا مونشنجلادباخ، إلا أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أعرب عن عدم رضاه عن الأداء الهجومي لكتيبته في المباراة.

هدفا النادي الإنجليزي أتيا عبر بيرناردو سيلفا وجابرييل جيسوس، فيما أهدر الأخير عددًا من الفرص السهلة كعادته إلى جانب فرصة أخرى كانت في متناول رياض محرز ضاعت في الأمتار الأخيرة.

من الناحية النظرية أصبح سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن جوارديولا يرفض الحديث عن ذلك ويؤكد أن فريقه ليس المرشح الأول أبدًا، بل بايرن ميونخ.

الفيلسوف الإسباني في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "عندما أرى بايرن ميونخ لا أعتقد أننا المرشحون للقب، هدفي الآن هو الفوز على وست هام يونايتد بعد ثلاثة أيام".

كما أضاف "بشكلٍ عام، سيطرنا على المباراة، لسوء الحظ لم نقدم الأداء المأمول في الهجوم".

وتابع "هذا شيء ينبغي علينا تحسينه في بطولة كدوري أبطال أوروبا، في الأمام علينا أن نكون أكثر قدرة على إنهاء الفرص وقتل المباريات، في هذه البطولة عليك أن تكون مثاليًا للذهاب بعيدًا".

واختتم جوارديولا حديثه قائلًا "إذا قال الناس أننا المرشحون فعلينا تقبل ذلك، لكن الفريق الذي لعب مرة واحدة في تاريخه نصف النهائي؟ الناس يقولون هذا وعلينا أن نتقبل".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي تحت ولاية جوارديولا فشل في آخر 4 مواسم من عبور الدور ربع النهائي بحد أقصى، وكانت المفاجأة الكبرى إقصائه العام الماضي من ليون بالأراضي البرتغالية.