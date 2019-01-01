جوارديولا عقب الفوز على آرسنال: هذا هو الفارق بين البريميرليج وغيره

جوارديولا يشيد بلاعبي مانشستر سيتي عقب الفوز على آرسنال، ويوضح الفارق بين البريميرليج وغيره من خلال المنافسة مع ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا حول صعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوز فريقه مانشستر سيتي على آرسنال.

وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا هامًا على غريمه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

وسجل سيرخيو أجويرو ثلاثة أهداف ليواصل قيادته مانشستر سيتي نحو الانتصارات في المباريات الصعبة، ولكن الهاتريك تخلله هدف باليد على طريقة مارادونا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ فبراير ٢٠١٩

وحول المنافسة في إنجلترا قال جوارديولا: "الفارق بيننا وبين ليفربول بعدما خسرنا من نيوكاسيل كان من الممكن أن يصل إلى 7 نقاط، الآن وصل إلى نقطتين فقط، كل ذلك في غضون 3 أيام"

وأضاف: "ليفربول سيواجه خصمًا صعبًا غدًا وهو ويست هام يونايتد، جميع المباريات هنا صعبة، ولكن ليفربول قادر على الفوز والاستمرار في المنافسة"

وحول الأداء قال بيب: "هذا هو الطريق المثالي للفوز بالنسبة لنا، هو تقديم كل ما لدينا خلال المباراة ولعب كل مباراة على حدى"

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

يذكر أن مانشستر سيتي كان قد خسر في الجولة الماضية أمام نيوكاسيل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب سانت جيمس بارك.