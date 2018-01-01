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جوارديولا: سولشار قد يحقق ما أنجزته في برشلونة

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جوارديولا يشبه تجربة سولشار مع مانشستر يونايتد بنجاحه مع برشلونة. تعرف على التصريحات

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

شبّه بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تجربة أوليه سولشار مع مانشستر يونايتد بنجاح المدرب الكتالوني رفقة برشلونة في 2008.

جوارديولا بدأ مسيرته التدريبية في 2008 مع برشلونة وحقق معه 14 بطولة في 4 مواسم فقط.

 

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وقال بيب في تصريحات صحفية: "أتمنى لسولشار التوفيق في مهمته الجديدة وأن تكون فرصة للانطلاق كما فعلت مع برشلونة".

وتابع: "كنت من النادي منذ أن كان عمري 13 عامًا ولذلك كنت أتفهم جيدًا طبيعة الفريق والجمهور وهذا الأمر ينطبق على أوليه في مانشستر يونايتد".

جوارديولا تطرق أيضًا للحديث عن طريقة إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة تجنبًا للإرهاق والإصابات.

وواصل: "كأس كاراباو بطولة مهمة للغاية وبسببها شارك جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة عدد مقبول من الدقائق وهناك من لعبوا في مراكز جديدة مثل دور جون ستونز في خط الوسط بديلًا لفيرناندينو".

واختتم: "حتى يناير المقبل لدينا عدد كبير من المباريات الصعبة ولذلك سأهتم بالمداورة حتى يصل جميع اللاعبين إلى أفضل مستوى في فترات الحسم بالموسم".

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مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس مساء اليوم، السبت، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

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